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Ekonomi

Bursa'da esnaf ve sanatkârlar ile özel hastane arasında protokol

BURSA, (DHA)- BURSA Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) ve bir özel hastane arasında imzalanan protokol ile çalışanlar, üyeler ve birinci derece yakınları özellikli sağlık hizmetinden faydalanacak

20 Nisan 2018 19:03

BURSA, (DHA)- BURSA Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) ve bir özel hastane arasında imzalanan protokol ile çalışanlar, üyeler ve birinci derece yakınları özellikli sağlık hizmetinden faydalanacak.
Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu, yeni hastane yatırımının tanıtım faaliyetleri kapsamında BESOB’a bağlı odaların başkan ve temsilcilerini misafir etti. Burada, hastane ile BESOB arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole göre BESOB çalışanları, üyeleri ve birinci derece yakınları, hastanenin sunduğu hizmetlerden indirimle faydalanabilecek. Tanıtım toplantısında konuşan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, BESOB ile imzalanan protokolden duyduğu mutluluğu dile getirdi. İşbirliği protokolünün uzun yıllar boyu sürmesi temennisinde bulunan Dr. Ahmet Özkul, “Esnafımız bizim için çok kıymetli ve önemlidir. Kendilerini burada ağırlamaktan ve anlaşma sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. İşbirliğimizin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.
BESOB Bursa Başkanı Arif Tak ise protokolün detayları hakkında bilgiler verdi. Tak, protokol kapsamında Birlik çalışanları, üyeleri ile birinci derece yakınlarının en iyi hizmeti en uygun şekilde alacağını söyledi. Arif Tak, “Geri dönüşlerimiz de oldukça iyi. Üyelerimize sağlamış oldukları avantajlı sağlık hizmetinden dolayı emeği geçen herkese BESOB ailesi adına teşekkür ediyorum. Yeni binalarının hayırlı olması ve başarılı hizmetlerinin devam etmesini diliyorum” diye konuştu.
HASTA MEMNUNİYETİ ARTIYOR
Toplantıya katılan ve burada bir sunum yapan Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul da yeni yatırımla birlikte hasta memnuniyetinin giderek arttığını söyledi. Başhekim Fatih Özkul, \"Son teknoloji cihazlarla donatılmış hastanemizde, çok daha kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçladık. Hasta potansiyelimiz ve memnuniyetlerimiz gün geçtikçe artıyor. Hastalarımızın her isteğine yanıt verecek bir altyapıyla, hastaneden çok otel konforunda hizmet sunuyoruz. Her branşta SGK anlaşması ve özel sağlık sigortası anlaşmamız bulunmaktadır. Özel Hayat Hastanesi olarak, herkesin sağlık alanında hak ettiği hizmeti almasını hedefliyoruz. BESOB ile de güzel bir çalışma içinde bulunmaktan son derece mutluyuz\" dedi.

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