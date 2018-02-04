Bursa'da eski milli futbolcuların katılacağı etkinlik, Bursaspor'un temsil edilmemesi nedeniyle iptal edildi

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor\'un efsane oyuncuların katılacağı etkinlik, Bursaspor temsil edilmediği için Uludağ Üniversitesi tarafından iptal edildi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’dan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın üniversitede düzenlemek için başvuruda bulunduğu ve eski milli futbolcuların katılacağı ‘Fair Play Ruhu, Omuz Omuza’ organizasyonunun iptal edildiğini açıkladı. Kendisinin bu etkinlikten haberdar edilmediğini ve duyar duymaz programı iptal ettiğini kaydeden Rektör Yusuf Ulcay, \"Bir Bursaspor taraftarı olarak, şahsımın kesinlikle haberi olmadan üniversitede gerçekleştirilmesi planlanan \'Fair Play Ruhu, Omuz Omuza’ adlı etkinliği duyar duymaz iptal ettim. Türkiye’nin 5\'inci şampiyonu unvanına sahip Bursasporumuz’un temsil edilmediği bir etkinliğin Bursa’da ve hatta üniversitede gerçekleştirilmesini uygun bulmadığımı bir kez daha tüm kamuoyuna buradan duyurmak istiyorum. Büyük Bursasporumuz’dan ve kıymetli taraftarımızdan alt birimlerimizin yaptığı bu koordinasyonsuz organizasyon nedeniyle üniversitem adına özür diliyorum\" ifadelerine yer verdi.

\'Fair Play Ruhu, Omuz Omuza\' etkinliğinde Fenerbahçe\'yi temsilen Rüştü Reçber, Galatasaray\'ı temsilen Ergün Penbe, Beşiktaş\'ı temsilen Ali Gültiken ve Trabzonspor\'u temsilen Ünal Karaman davet edilmişti. Organizasyonun 5 Şubat Pazartesi günü Uludağ Üniversitesi\'nde bulunan Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi\'nde yapılması planlanıyordu.

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