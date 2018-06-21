Bursa'da enişte cinayeti şüphelisi tutuklandı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa),(DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde kayınbiraderi İlhan Uslu (35) tarafından öldürülen Bülent Söken (40) toprağa verildi. Cinayetin ardından teslim olan Uslu tutuklandı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Karacabey ilçesinin Karacaahmet Mahallesi’nde meydana geldi. İki çocuk babası Bülent Söken, bir süre önce geçimsizlik nedeniyle evini terk edip babaevine dönen 20 yıllık eşinin geri dönmesi için kayınbiraderi İlhan Uslu’dan yardım istedi. Traktör tamircisi İlhan Uslu’nun araya girmesiyle kız kardeşi eve döndü, ancak yine geçimsizlik nedeniyle babaevine geldi.

Bülent Söken, dün sabah yanına annesini de alarak yeniden kayınbiraderi İlhan Uslu\'nun evine gitti ve eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa bir sürede kavgaya dönüştü. İlhan Uslu, tabancasıyla Bülent Söken\'e ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine 9 kurşun isabet eden Söken olay yerinde öldü.

Olaydan sonra polise teslim olan İlhan Uslu, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Uslu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Kayınbiraderinin kurşunlarına hedef olarak yaşamını yitiren Bülent Söken’in cenazesi ise Hotanlı Camisi\'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



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