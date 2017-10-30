Bursa’da engelliler için ‘Farkı ben tasarlarım’ projesi

BURSA,(DHA)- BURSA Valisi İzzettin Küçük, Bursa Küresel Girişimci Engelliler Derneğinin ‘Farkı Ben Tasarlarım’ sloganıyla yola çıktığı projenin tanıtımının yapıldığı programda engellilerle bir araya geldi.

Toplantıda yaptığı konuşmasına, “Böylesine güzel bakan, mücadele azmini gözlerinden hissettiğiniz insanlarla haftaya ve güne başlamak benim için büyük şans” diyerek başlayan Vali İzzettin Küçük, “Ben sözlerimin başında Küresel Girişimci Engelliler Derneğimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü vermiş oldukları bu mücadele icraat gerektiriyor. Yapmış olunan çalışmaların çok güzel bir şekilde topluma aktarılması gerekiyor ki farkındalık oluşsun. Derneğimiz öncülüğündeki proje ile 8 ay sürecek bir grafik ve web tasarım kursu neticesinde bu arkadaşlarımız yeni bir başlangıca adım atacaklar. Bizler de inşallah bu kurs bitimi arkadaşlarımızın işlerine yerleşmelerine yardımcı olacağız” dedi.

20 engelli bireyin 8 aylık kurs sürecinde ‘Grafik Desen Çizme’ ve ‘ Web Tasarımı’ konusunda yaklaşık 400 saat ders alması planlanan projeye talebin yüksek olduğu belirtildi. Programa katılanlarla günün anısına toplu fotoğraf çektiren Vali Küçük, engelli bireylerle birebir ilgilenerek, sorun ve taleplerini not aldı.



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