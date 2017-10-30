T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa’da engelliler için ‘Farkı ben tasarlarım’ projesi

BURSA,(DHA)- BURSA Valisi İzzettin Küçük, Bursa Küresel Girişimci Engelliler Derneğinin ‘Farkı Ben Tasarlarım’ sloganıyla yola çıktığı projenin tanıtımının yapıldığı programda engellilerle bir araya geldi

30 Ekim 2017 17:16

BURSA,(DHA)- BURSA Valisi İzzettin Küçük, Bursa Küresel Girişimci Engelliler Derneğinin ‘Farkı Ben Tasarlarım’ sloganıyla yola çıktığı projenin tanıtımının yapıldığı programda engellilerle bir araya geldi.
Toplantıda yaptığı konuşmasına, “Böylesine güzel bakan, mücadele azmini gözlerinden hissettiğiniz insanlarla haftaya ve güne başlamak benim için büyük şans” diyerek başlayan Vali İzzettin Küçük, “Ben sözlerimin başında Küresel Girişimci Engelliler Derneğimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü vermiş oldukları bu mücadele icraat gerektiriyor. Yapmış olunan çalışmaların çok güzel bir şekilde topluma aktarılması gerekiyor ki farkındalık oluşsun. Derneğimiz öncülüğündeki proje ile 8 ay sürecek bir grafik ve web tasarım kursu neticesinde bu arkadaşlarımız yeni bir başlangıca adım atacaklar. Bizler de inşallah bu kurs bitimi arkadaşlarımızın işlerine yerleşmelerine yardımcı olacağız” dedi.
20 engelli bireyin 8 aylık kurs sürecinde ‘Grafik Desen Çizme’ ve ‘ Web Tasarımı’ konusunda yaklaşık 400 saat ders alması planlanan projeye talebin yüksek olduğu belirtildi.  Programa katılanlarla günün anısına toplu fotoğraf çektiren Vali Küçük, engelli bireylerle birebir ilgilenerek, sorun ve taleplerini not aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURSADHA BURSA ValisiKüçük Bursa Küresel Girişimci Engelliler DerneğininBen TasarlarımToplantıdaValiKüçükKüresel Girişimci Engelliler DerneğimizeYapmışDerneğimizBizlerDesenWeb TasarımıProgramaVali Küçük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sevan Nişanyan, cinsel tacizciliğin manifestosunu yazdı: Size vereceği zarar nedir!...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24