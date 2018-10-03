Bursa'da enerji şirketlerinden ortak proje

BURSA, (DHA) - BURSA\'da yaşayan herkese doğal gaz ulaştırılması için faaliyetlerini sürdüren Bursagaz tarafından şehirde altyapı hizmetleri veren BUSKİ ve Limak Enerji Uludağ Elektrik ile iş birliği yapıldı.

Türkiye\'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz tarafından şehirde altyapı hizmeti veren BUSKİ ve Limak Enerji Uludağ Elektrik ile birlikte ortak projeler geliştirilerek, halka daha iyi hizmet sunulması için iş birliği yapıldı. Bursalılara daha iyi hizmet sunulması adına ortak projeler geliştirme kararı alan 3 şirketin yetkilileri, ilk toplantılarını Bursagaz Genel Müdürlük binasında gerçekleştirdi. Bursagaz ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, 3 şirketin ilgili birimlerinden yetkili isimler katıldı. Müşteriye daha kaliteli hizmet verebilmek adına bir araya gelinen toplantıda, sunulan hizmetlerin en üst seviyede, müşteri odaklılık yaklaşımıyla yürütülmesi için ortak iş süreçleri belirlendi. Farklı ve yenilikçi servislerle hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen şirket yetkilileri, hayata geçirilecek projeleri ele aldı. Bundan sonraki aşamada, belirlenen ekipler, projeler üzerinde detaylı çalışmalar gerçekleştirecek ve Bursa halkının hizmetine sunacak. Bursagaz, BUSKİ ve Limak Enerji Uludağ Elektrik yetkileri, yapacakları periyodik toplantılarla iş birliğinin geliştirilmesi adına çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

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