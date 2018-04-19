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Çevre

Bursa'da endüstriyel atıklar Mandras Deresi'ne boşaltılıyor

CHP Bursa Milletvekili Kayışoğlu, Mandras Deresi'nden akan suyun yarattığı çevre kirliliğini Meclis gündemine taşıdı

19 Nisan 2018 11:40

Bursa’da endüstriyel atıklar önemli tarım alanlarını sulayan Mandras Deresi’ne boşaltılıyor. Dereden sulanan Kestel, Gürsu, Barakfakih ovasındaki Adaköy, Serme, Canbazlar ve Hasanköy’deki tarlalardaki tarım ürünlerine zarar veriyor.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa’nın Kestel ilçesinde bulunan Mandras Deresi’nden akan suyun yarattığı çevre kirliliğini Meclis gündemine taşıdı.

Mandras Deresi’nin kıpkırmızı aktığını gösteren fotoğrafları paylaşan Kayışoğlu, “Köylülerin anlattıklarına göre, Cuma gününden Pazar akşamına kadar sular kirli akıyor. Sanayi tesislerinin kimyasal atıkları Mandras Deresi’ne bırakılıyor. Bu dere Kestel, Gürsu, Barakfakih ovasındaki Adaköy, Serme, Canbazlar ve Hasanköy’deki tarlalardaki tarım ürünlerini suluyor” dedi.

Denetimsiz ve kontrolsüz sanayi atıklarının yol açacağı tehlikelere dikkati çeken Kayışoğlu, “Kimyasal sularla sulanan tarım ürünlerini yurttaşlar yiyor ve gün geçtikçe kanser vakaları artıyor. Göz göre göre Bursalıları ölüme sürükleyen bu vahşi kapitalist anlayışı önlemeyen yetkililere sesleniyorum: Bu akan, gelecekte kanser olacak çocuklarımızın kanıdır, ya durdurun ya istifa edin” diye konuştu.

‘Denetim yapılıyor mu?’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi veren Kayışoğlu, “Mandras Deresi’nin renginin kızıla dönüşmesinin nedeni nedir?” diye sordu. Kestel ve Gürsu Sanayi Bölgeleri’nin atık sularını toplayan Yeşil Çevre Arıtma Tesisi’ni kullanmayan fabrikaların açıklanmasını isteyen Kayışoğlu, “Mandras Deresi’ndeki bu değişimin sorumluları kimlerdir? Mandras Deresi’nin renginin kırmızıya dönüşmesine neden olan atıkların çevredeki fabrikalarla bir ilgilisi var mıdır? Atıklarını arıtma tesisi yerine akarsulara bırakan fabrikalar hakkında bugüne kadar yapılan bir işlem söz konusu mudur?” sorularını yöneltti.

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