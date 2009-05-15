T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bursa'da elektrik kesintisi

15 Mayıs 2009 16:32

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 17 Mayısta bazı yerleşim birimlerine çeşitli sürelerle elektrik verilemeyecek.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ Bursa İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, enerji nakil hatlarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 17 Mayısta Nilüfer ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesinti sırasında Küçük Sanayi Sitesi 14 ve 15 bloklar civarına 09.00-15.00 saatleri arasında, Demirci Mahallesi ve bu güzergahtaki hatlardan enerji alan özel trafolu müşterilere 09.00-10.00 ve 17.00-18.00 saatleri arasında, Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi'nin bir bölümü, Mertoğlu, Simge, Çağrışım, Boğaçhan, Mürvet, Çiçek, Okul ve Özay sokaklara 09.00-14.00 saatleri arasında, Çalı Sanayinin bir kısmı, Yaylacık ve Tahtalı köyleri ile bu güzergahtaki hatlardan enerji alan özel trafolu müşterilere 10.00-12.00 saatleri arasında, Çalı Sanayinin bir kısmına (TKG ve Parladı Sac civarı) ise 11.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24