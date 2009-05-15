Bursa'da elektrik kesintisi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 17 Mayısta bazı yerleşim birimlerine çeşitli sürelerle elektrik verilemeyecek.



Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ Bursa İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, enerji nakil hatlarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 17 Mayısta Nilüfer ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Kesinti sırasında Küçük Sanayi Sitesi 14 ve 15 bloklar civarına 09.00-15.00 saatleri arasında, Demirci Mahallesi ve bu güzergahtaki hatlardan enerji alan özel trafolu müşterilere 09.00-10.00 ve 17.00-18.00 saatleri arasında, Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi'nin bir bölümü, Mertoğlu, Simge, Çağrışım, Boğaçhan, Mürvet, Çiçek, Okul ve Özay sokaklara 09.00-14.00 saatleri arasında, Çalı Sanayinin bir kısmı, Yaylacık ve Tahtalı köyleri ile bu güzergahtaki hatlardan enerji alan özel trafolu müşterilere 10.00-12.00 saatleri arasında, Çalı Sanayinin bir kısmına (TKG ve Parladı Sac civarı) ise 11.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

