Bursa'da El-Nusra operasyonu kameralarda

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da polis ekiplerinin, terör örgütü El-Nusra adına çatışma bölgelerine eleman temin ettiği öne sürülen 6 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon anı, saniye saniye kameralarla görüntülendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi İlçesi\'nde 3 farklı adreste, El-Nusra adına çatışma bölgelerine eleman temin edildiğini tespit etti. Safak vakti ile opersayon için düğmeye basan polis, adreslere eşzamanlı baskın yaptı. Özel Harekat polisleri, koçbaşı ile kapıları kırarak evlere girdi. Ekipleri evdeki kişileri yere yatırarak kelepçeledi. Zırhlı araçlarında destek verdiği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalrada örgüt adına çok sayıda döküman ve dijital veri ele geçirildi. 6 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Operasyon anı, saniye saniye kameralarla kaydedildi.

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