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Bursa'da ekmek fırınına molotoflu saldırıya 3 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde ekmek fırınının taş ve sopa ile camlarını kırıp, molototofkekteyli attığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı

06 Aralık 2018 14:13

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın merkez Yıldırım ilçesinde ekmek fırınının taş ve sopa ile camlarını kırıp, molototofkekteyli attığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi\'nde Mehmet T.\'ye ait ekmek fırının camları, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından taş ve sopalarla kırıldı, molotofkokteyli atıldı. Saldırıda, fırının yanındaki kasap dükkanı da zarar gördü. 
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin, fırın sahibi Mehmet T.  ile borç meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan B.Y., Y.H. ve H.İ. olduğunu tespit etti. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

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