-BURSA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ BURSA (A.A) - 14.10.2010 - Bursa'da dün akşam saatlerinden bu yana devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kuvvetli sağanak nedeniyle Bursa'da birçok ev ve işyerini su bastı. Ulaşımda zaman zaman aksamaların olduğu kentte, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Su baskınlarıyla ilgili polisi ve itfaiyeyi arayan vatandaşlar hatların yoğun olması nedeniyle yetkililere güçlükle ulaşıyor.