T24 LogoT24 Logo
Yaşam

BURSA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ BURSA (A.A)

14 Ekim 2010 10:56

-BURSA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ BURSA (A.A) - 14.10.2010 - Bursa'da dün akşam saatlerinden bu yana devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kuvvetli sağanak nedeniyle Bursa'da birçok ev ve işyerini su bastı. Ulaşımda zaman zaman aksamaların olduğu kentte, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Su baskınlarıyla ilgili polisi ve itfaiyeyi arayan vatandaşlar hatların yoğun olması nedeniyle yetkililere güçlükle ulaşıyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24