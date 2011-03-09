-BURSA'DA EĞİTİME 1 GÜN DAHA ARA BURSA (A.A) - 09.03.2011 - Bursa'da, yoğun kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle perşembe günü de eğitime ara verildiği bildirildi. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ''Bursa Valiliği kararıyla yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm resmi ve özel öğretim kurumlarında Perşembe günü (1 gün süreyle) eğitim-öğretime ara verilmiştir'' denildi. İl genelinde bugün de aynı nedenle okullar tatil edilmişti. -AFYONKARAHİSAR'DA EĞİTİME KAR ENGELİ- Afyonkarahisar'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 13 ilçedeki tüm okullarda eğitime yarın ara verilecek. Devam eden kar yağışı nedeniyle, merkez ve köyler ile Başmakçı, Dinar, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa, İhsaniye, İscehisar, Bayat, Emirdağ, Bolvadin, Çay, Sultandağı ve Şuhut ilçeleri ve köylerindeki tüm okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi. Öte yandan kar nedeniyle okulların tatil edildiği ilçelerde çalışan engelli kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.