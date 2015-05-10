Bursa'da Ebola şüphesi

Bursa'da yüksek ateş ve sıtma şikayetiyle hastaneye giden kişi, Ebola virüsü şüphesiyle tedavi altına alındı.

Güney Afrika'dan Bursa'ya çalışmak için geldiği öğrenilen kişi, Muradiye Devlet Hastanesine yüksek ateş ve sıtma şikayetiyle başvurdu.

Acil serviste, enfeksiyon bölümündeki doktorlar tarafından muayenesi yapılan kişi, Ebola virüsü şüphesiyle Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hasta, burada enfeksiyon bölümünde gözlem altına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastanın Ebola virüsü şüphesiyle tedavi altına alındığını belirterek, tetkik sonuçları neticesinde kesin tanı konulacağı bildirdi.