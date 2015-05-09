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Dünya
Deutsche Welle

Ebola’nın en çok can aldığı Liberya’da salgın sona erdi

Batı Afrika’da Ebola salgınının başlamasından yaklaşık bir buçuk yıl sonra sevindirici bir haber geldi. Dünya Sağlık Örgütü Liberya’da Ebola salgınının sona erdiğini açıkladı

09 Mayıs 2015 17:45


Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre Liberya'da 42 gündür yeni Ebola vakasına rastlanmadı. Hastalığın kuluçka döneminin iki katı olan bu süre salgının sona erdiği anlamına geliyor. Liberya'da Ebola'nın son kurbanı yedi hafta önce hayatını kaybetmişti.

Liberya, Batı Afrika'da Ebola'nın çok sayıda can aldığı üç ülkeden biri. Sierra Leone ve Gine'de bir haftada 18 yeni Ebola vakası tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü bunun bu yıl görülen yeni vakalardaki en düşük sayı olduğunu açıkladı.

 

En büyük can kaybı Liberya'da

 

Doktorlar Gine ve Sierra Leone'de salgın sürdüğü müddetçe Liberya'da da hastalığa karşı önlemlerin sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü de virüsün yayılmasını önlemek için mevcut çabaların sürmesi gerektiğini duyurdu.

Liberya şimdiye kadar 4 bin 700'den fazla can kaybıyla Batı Afrika'da Ebola'nın en çok can aldığı ülke konumunda. Ülkede hastalığa yakalanan her iki kişiden biri hayatını kaybetti. Salgın geçen yılın ağustos-ekim ayları arasında zirveye çıkmış, her hafta yüzlerce yeni vakaya rastlanmıştı.

2013 yılının aralık ayında Ebola salgınının kayıtlara geçmesinden bu yana üç ülkede 11 binden fazla insan hayatını kaybetti. Nijerya, Mali ve Senegal'in yanı sıra İspanya, İngiltere ve ABD'den hemşire ve doktorlar da salgına yakalanmıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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