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Sağlık

Bursa’da domuz gribi şüphesi

Bursa'da rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye başvuran 25 yaşlarında adı açıklanmayan bir erkek, `domuz gribi' şüphesiyle Bursa Devlet Hastanesi'ne götürüle

15 Mayıs 2009 03:00

Bursa'da rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye başvuran 25 yaşlarında adı açıklanmayan bir erkek, `domuz gribi' şüphesiyle Bursa Devlet Hastanesi'ne götürülerek karantina altına alındı.

Saat 02.00 sıralarında özel bir hastaneye rahatsızlığı nedeniyle getirilen 25 yaşlarında adı açıklanmayan kişide, `Domuz Gribi'nden şüphelenilmesi üzerine Bursa Sağlık Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Özel donanımlı 112 Acil Servis Ambulansı ile Bursa Devlet Hastanesi'ne getirilen kişi, özel kıyafetli ve donanımlı sağlık ekipleri nezaretinde, hastanenin arka kapısından kendisi için acilen hazırlanan karantina odasına alındı. Hastanın bir süre burada müşahede altında tutularak teşhisinin konulacağı belirtildi.

Şahsın bir yakını hastalarının sadece `sıtma' olduğunu öne sürerken, hastane yetkilileri herhangi bir açıklama yapmadı.

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