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Yaşam

Bursa'da 'domuz gribi' şüphesi

15 Mayıs 2009 11:42

Bursa'da rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye götürülen 25 yaşlarındaki bir kişi 'domuz gribi' şüphesiyle Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak karantina altına alındı.

Bursa'da gece saat 02:00 sularında özel bir hastaneye rahatsızlığı nedeniyle götürülen 25 yaşlarındaki ismi öğrenilemeyen bir kişi, 'domuz gribi' şüphesi üzerine, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özel donanımlı 112 Acil Servis Ambulansı ile Bursa Devlet Hastanesi'ne getirilen şahıs, özel kıyafetli ve donanımlı sağlık ekipleri tarafından hastanenin arka kapısından kendisi için acilen hazırlanan karantina odasına alındı.

Şahsın bir süre burada müşahade altında tutularak teşhisin konacağı belirtildi.

Kişinin yakını 'domuz gribi' şüphesi ile hastaneye getirilen kişinin sadece 'sıtma' vakası olduğunu söyledi.

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