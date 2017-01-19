Bursa'da doğalgaz patlaması sonucu 20 yaşındaki genç bir kadın yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi Güler Sokak'ta oturan Kamalı ailesinin fertleri sabah saatlerinde mutfaktaki ankastreyi yeniledi. Ancak bilinmeyen bir sebeple sızan doğalgaz öğle saatlerinde Cemile Kamalı, mutfak lambasını açınca patladı. Büyük bir gürültüyle yaşanan patlama evi harabeye çevirdi. Evin cam ve pencereleri yerinden sökülürken, etraftaki 2 otomobil ve karşı apartmandaki dairelerde hasar aldı.

Yaralanan Cemile Kamalı, 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Kamalı'nın ellerinde ve yüzünde yanıklar olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma başlattı

Baba Eşref Kamalı ise sabah servisin eve geldiğini, mutfağa ankastre taktırdıklarını belirterek, "Sanırım gaz sızmış. Bu sebeple patlama oldu" dedi.

Bursagaz, itfaiye ve polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.