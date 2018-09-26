Bursa'da doğal gaz patlaması: 4 yaralı (3)

BİNALARDA BÜYÜK HASAR

Bursa\'da bugün saat 16.15 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi\'ndeki 4 katlı apartmanda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, yakındaki 4 binada büyük hasar meydana geldi, semtte bulunan 20 binanın da camları kırıldı. Patlama nedeniyle bazı araçlar da kullanılamaz hale geldi. Patlamanın doğal gaz sıkışması sonucu meydana geldiğini belirten yetkililer, \"Binada kombi için bir çalışma yapıldığı söyleniyor. Bu kesin değil. Araştırmalar devam ediyor. Olayda can kaybının yaşanmaması sevindirici\" diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Osman Dündar, arkadaşları ile patlamanın meydana geldiği Maksem Mahallesi\'ne gelip, görevlilerden bilgi aldı.



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