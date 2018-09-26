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Bursa'da doğal gaz patlaması: 4 yaralı (2)

4 YARALI HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI Bursa'nın Maksem Mahallesi'nde akşam saatlerinde 4 katlı apartmanda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 ağır 4 kişinini yaralandığı belirlendi

26 Eylül 2018 20:29

4 YARALI HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI
Bursa\'nın Maksem Mahallesi\'nde akşam saatlerinde 4 katlı apartmanda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 ağır 4 kişinini yaralandığı belirlendi. Yaralılar, Muradiye ve Çekirge devlet hastanelerinde tedaviye alınırken, korku ve paniğe neden olan patlama birçok semtten duyuldu. Patlama nedeniyle binanın hemen yanındaki araçlar ile birçok ev hasar görürken çıkan yangın ise zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü. Meraklı kalabalığa karşı polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı patlama alanında, elektrikler ve doğal gaz kesildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı

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