Bursa'da deniz uçağı bilet satışları zarardan dolayı durduruldu

Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ (BURULAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren deniz uçağının bilet satışları durduruldu.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın daha önce belirttiği BURULAŞ bünyesinde zarar eden faaliyet alanlarına yeni düzenleme getirildi.



BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar'ın görevi devralmasının ardından deniz uçağı seferleriyle ilgili bilet satışları bugün itibarıyla durduruldu.





Şirket bünyesinde yer alan Turizm Travel Seyahat Acente hizmeti de bugün itibariyle durduruldu.