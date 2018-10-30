Bursa'da Cumhuriyet resepsiyonu

Recai GÜLER/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin 95\'inci kuruluş yıl dönümü Bursa Valiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Vali İzzettin Küçük ve eşi Ayşe Küçük, Crowne Plaza\'da düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu\'nda davetlileri kapıda karşıladı. Özel geceye Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Vali Yardımcıları, Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve ilçe Belediye Başkanlarının yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

RUHLARI ŞAD OLSUN

Gecede konuşan Vali İzzettin Küçük, \"Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95’inci yılını kutluyoruz. Kurtuluş savaşımızı yapan başta Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle, şükranla yâd ediyorum. Ruhları şad olsun. Onların bize bıraktığı emaneti sonsuza kadar taşımak, onu yüceltmek hepimizin ayrı ayrı görevidir\" dedi.

VEDA ETTİ

Konuşmasının sonunda, 2 yıl önce Bursa Valiliğine atandığını belirten İzzettin Küçük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a teşekkür ederek, \"Bursa\'da görev yapmaktan dolayı onurluyum, mutluyum ve sevinçliyim\" sözleriyle, başka bir göreve atanması nedeniyle protokol üyeleriye vedalaştı. Anlamlı gece, protokolün geleneksel pasta kesimi ile son buldu.



FOTOĞRAFLI