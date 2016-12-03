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Yaşam

Bursa'da çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

Sağlık ekipleri, henüz göbek bağı kesilmemiş yeni doğmuş kız bebeğinin yaşamını yitirdiğini belirledi

03 Aralık 2016 20:40

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir çöp konteynerında, poşetle atılmış bebek cesedi bulundu.

Hacivat Mahallesi'nde çöplerden geri dönüşüm malzemeleri toplayan kişi, çöp konteynerinden içinde kadın kıyafetleri bulunan bir poşet çıkardı. Poşeti açan kişi, içinde bebek olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, henüz göbek bağı kesilmemiş yeni doğmuş kız bebeğinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bebeği çöpe atan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Bebeğin cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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