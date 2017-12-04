Bursa'da CHP’ye sızan FETÖ şüphelisi itirafçı oldu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da CHP’nin Nilüfer ilçe Gençlik Kolları’na sızan FETÖ şüphelisi Ali Taşvuran itirafçı olurken, örgütten aylık 2 bin 200 lira aylık aldığını söyledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Nilüfer İlçe Gençlik Kollarına sızan Ali Taşvuran’ı, \'ByLock\' kullanıcısı olduğunu belirleyerek 1 ay önce gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Ali Taşvuran tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Savcılığı’nca yapılan soruşturmanın ardından Ali Taşvuran hakkında Bursa 10\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ali Taşvuran ise etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı oldu. 2011 yılında Uludağ Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü\'nü kazandıktan sonra Sakarya\'dan Bursa\'ya geldiğini ifade eden Ali Taşvuran, ortaokul öğrencilerine \'Ev abiliği\' yaptığını belirterek şunları anlattı:

\'CEMAAT AK PARTİ YA DA CHP\'YE GEÇMEMİ SÖYLEDİ\'

\"Halit\' isimli \'Cemaat abisi\' kendisine güzel anlamlı isim verilmesini söyleyince ben de \'Şems\' ismini önerdim. O da anlamı olmayacağını söyleyerek, \'Akşemsettin\' olmasını istedi, daha sonra \'Şemsettin\' dedi. O günden sonra kendimi \'Şemsettin\' olarak tanıttım. 17-25 Aralık döneminden sonra kampa katıldım. Cansun Sarıyıldız’ın yanında \'İl abisi\' yardımcısı \'Yavuz\' kod isimli kişi benimle özel görüşmek istedi. Siyaset yapıp- yapmayacağımı sordu. İstemediğimi söyleyince \'Serdar\' ve \'Tahir\' kod isimli kişiler odaya girip, Zaman Gazetesi ve Sızıntı dergisi aboneliği varsa iptal ettirmemi, bundan sonra cemaatten kimseyle görüşmemem gerektiğini söylediler. AK Parti ya da CHP’den birine geçmemi de söylediler. Ben de CHP’ye geçtim.”

CHP Nilüfer İlçe Gençlik Kolları\'na 2014 yılında üye olduğunu dile getiren Ali Taşvuran, “İstanbul’da özel diksiyon, etkili sosyal medya kullanımı gibi kişisel eğitimler aldım. Bursa’da bir eve yerleştim. Ev ve cep telefonu giderlerim örgüt tarafından karşılandı. Aylık en fazla 2 bin 200 lira para alıyordum. Bu paranın 1000 lirası kira ve faturalara, 500 lirası CHP\'deki etkinlikler ve dışarıda yapmış olduğum harcamalara, 250 lirası da iaşeye gidiyordu. Daha sonra 2017 yılı içinde başka bir daireye taşındım. Kira fiyatları yüksek olduğundan dolayı en fazla 2 bin 200 lira veriyorlardı.”

Tabletine \'ByLock\' yüklediğini itiraf eden Ali Taşvuran, CHP’deki görevini bırakmak istediğini, ancak bu işin örgüt için önemli olduğu söylediklerini dile getirdi. Taşvuran’ın yargılanmasına 2018 yılı Mart ayında 10\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.