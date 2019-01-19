Bursa'da cezaevi personeli ve hükümlülere mesleki eğitim belgesi verildi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Gemlik ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında \'Kaynakların ortak kullanımı, mesleki teknik eğitimin niteliği ve etkinliğinin artırılması hakkında iş birliği\' protokolü gereğince çeşitli meslek dallarında eğitim alan infaz koruma memurları ile hükümlülere belgeleri verildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, \"Hükümlüler, dışarıya yeniden suç işlemek için değil, birer meslek sahibi olarak çıkıyorlar\" dedi.

Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda görevli infaz koruma memurları ve hükümlülerin belge aldığı törene Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Salih Şengöz, Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran ve Gemlik İlçe Mesleki Eğitim Müdürü Cengiz Korucu katıldı.

FABRİKA GİBİ CEZAEVİ

Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, cezaevinde hükümlülerin çeşitli iş kollarında bulunan atölyelerde çalıştığını ve ekonomiye katkı sağladıklarını söyleyerek, \"Bu eğitimlere, gerçekten güvenerek ve inanarak başladık. Eğitimlerle özellikle bir fabrika gibi çalışan açık ceza infaz kurumlarında hükümlüleri üretime dahil etmeye ve onları meslek sahibi yapmaya çabalıyoruz. Fakat günümüz koşullarında yalnızca bir işi bilmek meslek sahibi olabilmek için yeterli olmuyor, bu sebeple hükümlülerin ustalık ve kalfalık belgesi alabileceği bir protokol imzaladık. Bu sayede dışarı çıktıklarında yapmış oldukları işin ustası veya kalfası olduklarını ispatlayabilecek, gerektiğinde kendi iş yerlerini bile açabilecekler\" dedi.

Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında verilen eğitimler sonunda, 12 cezaevi personeli ile 33 hükümlüye belgeleri verildi.



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