Bursa'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Yenişehir ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili alanlara zarar verdi.

Günlerdir yapılan yağış ve dolu uyarısı Yenişehir\'de zarara neden oldu. Her yıl dolu yağışıyla zarara uğrayan Yenişehir çiftçisi, bu yıl da doludan zarar gördü. Bugün saat 16.00 sıralarında başlayan dolu yağışı, Çamönü, Ebeköy ve Marmaracık köylerinde etkili oldu. Özellikle ayçiçeği, mısır, domates ve biber ekili alanlarda büyük zarara yol açan dolu yağışı, çiftçide üzüntüye neden oldu. Zararın boyutu, yapılacak incelemelerden sonra belli olacak.



FOTOĞRAFLI