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Bursa'da çay taştı, tarım alanları su altında kaldı

Hatice Ayşe AĞAOĞLU/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa),(DHA)- BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Susurluk Çayı’nın taşması nedeniyle ekili tarım alanları su altında kaldı

12 Ocak 2019 21:59

Hatice Ayşe AĞAOĞLU/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa),(DHA)- BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Susurluk Çayı’nın taşması nedeniyle ekili tarım alanları su altında kaldı.
Kentte son 24 saattir aralıksız devam eden yağışlar, Mustafakemalpaşa ilçesinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış sebebiyle Susurluk Çayı’nın taşması sonucu, kırsal Çeltikçi, Koşuboğazı, Durumtay ve Ovaesemen mahallelerinde buğday ekili alanlar sular altında kaldı. Yağışların durup, selin çekilmesinin ardından bölgede zarar tespit çalışmaları yapılacağı bildirildi.

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