Bursa’da büyük kaza: En az 4 ölü 13 yaralı

T24 - Bursa İzmir çevreyolunda sabah saat 05.00 sularında yoğun sis nedeniyle 14 aracın karıştığı bir kaza yaşandı. Kazada en az 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.



Bursa-İzmir çevreyolunun Yeni Hal binası mevkisi yakınlarında, yoğun sis nedeniyle 6 kamyonet, 2 otobüs, 1 tır, 2 kamyon ve 1 ambulans olmak üzere toplam 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza yerinde Muttalip Köse, Mehmet Donat, Fikret Mutlu ve Erkan Bilgin'in cesetlerinin bulunduğu, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bazı vatandaşların yolcu otobüsünden indikten sonra diğer kazalar da öldüğü sanılıyor çünkü bedenleri otobüslerin ilerisinde bulunmuş durumda.

Yoğun sisten dolayı arama kurtarma çalışmaları ilk saatlerde oldukça zordu.

Kaza nedeniyle Bursa-İzmir çevreyolu araç trafiğine kapatıldı.



