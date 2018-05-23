Bursa'da Bursasporlu taraftarların haritası

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursa\'da yapılan bir araştırmaya göre Bursaspor taraftarı, daha çok merkez ilçelerde yer alıyor. Profesyonel liglerde takımları bulunan ilçelerdeki Bursaspor taraftarının sayısının düşüklüğü ile, bu ilçelerin yeşil beyazlı kulübe olan küskünlüğünü ortaya koyuyor.

Kent Kültürü Derneği Başkanı Sosyolog Mutlu Çınar’ın katkılarıyla FEEDBACK Profesyonel Raporlama Sistemleri ile yapılan ortak çalışmada Bursa’da, Bursasporluların haritası çıkarıldı. 17 ilçede 2 bin 500 kişiye hangi şampiyon takımın taraftarı oldukları sorulurken, yanıtların bölge bölge dağılımları ise dikkat çekti. 5 ilçede Bursaspor’un taraftar sayısının Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’a oranla daha yüksek olduğu gözlemlenirken, bu ilçeler ise Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Harmancık ve Büyükorhan oldu.

EN FAZLA YILDIRIM\'DA

Bursaspor’un en fazla taraftara sahip olduğu ilçe Yıldırım’da ankete katılan kişilerin yüzde 42.90’ı yeşil beyazlı takımı desteklediğini belirtti. Büyükorhan’da bu rakam yüzde 41, Harmancık’ta yüzde 35, Osmangazi’de yüzde 32.74 ve Nilüfer’de yüzde 28.47 olarak belirlendi. Bu noktada Bursaspor taraftarının, merkez ilçelerinde daha yoğun olması ön plana çıkarken, Büyükorhan ve Harmancık’a da zaman zaman yapılan yatırımların meyvelerini verdiği görüldü.

BURSASPOR\'A KÜSKÜNLÜKLERİ VAR

Anketin en çarpıcı noktasını ise profesyonel futbol takımlarına sahip olan ilçelerin Bursaspor’a küskünlüğü oldu. TFF 2’nci Lig’de takımı olan İnegölspor’da Bursaspor taraftarı, yüzde 19.81’de kaldı. TFF 3’üncü Lig’de takımı olan Karacabey’de ise yeşil beyazlı taraftarın sayısı yalnızca yüzde 14.47 olarak belirlendi. Bu sezon TFF 3’üncü Lig’de mücadele eden takımı küme düşen Orhangazi’de ise ankete katılan kişilerin sadece yüzde 12’si Bursaspor’un taraftarı olduğunu belirtirken; Orhangazi aynı zamanda en düşük yeşil beyazlı taraftara sahip ilçe oldu. Ayrıca bir dönem profesyonel liglerde takımları boy gösteren Gemlik ve Mustafakemalpaşa ilçeleri de listede yine alt sıralarda yer aldı.

BAĞ KURULAMADI

Gözlemlenen bu durumun nedeni olarak ise, Bursaspor’un profesyonel liglerde takımı olan ilçelerin futbol dinamikleriyle bağ kuramaması gösterildi. Söz konusu ilçelerdeki futbol sevdalılarında Bursaspor’a karşı bir küskünlük oluşurken, Olağan genel kurul sonrasında ilçe takımlarıyla birlik olma noktasında nasıl adımlar atılacağı ise merak konusu.

Anket sorusuna verilen cevaplar dahilinde Bursa’da çok yakın yüzdelerle birlikte olmak üzere en fazla Galatasaray, ardından Fenerbahçe ve akabinde ise Bursaspor yer alıyor. Beşiktaş bu noktada dördüncü, Trabzonspor ise 5’inci sırada bulundu.

İşte ilçelerdeki Bursaspor taraftarı yüzdeleri;

1. Yıldırım (% 42.90)

2. Büyükorhan (% 41)

3. Harmancık (% 35)

4. Gürsu (% 32.81)

5. Osmangazi (% 32.74)

6. Orhaneli (% 32.50)

7. Nilüfer (% 28.47)

8. Mudanya (% 26.27)

9. Keles (% 25)

10. Kestel (% 22)

11. İnegöl (% 19.81)

12. Yenişehir (% 17.50)

13. İznik (% 15)

14. Gemlik (% 14.67)

15. Karacabey (% 14.47)

16. Mustafakemalpaşa (% 14.17)

17. Orhangazi (% 12)

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