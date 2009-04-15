Bursa'da Bulgaristan konsolosluğu açılacak

Bursa'da, Bulgaristan konsolosluğunun, mayıs ayında hizmete gireceği bildirildi.



Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Branimir Mladenov, Adalet Mahallesi'nde yapımı süren konsolosluk hizmet binasıyla ilgili, Bursa Vali Vekili Celalettin Yüksel'i ziyaret etti.



Büyükelçi Mladenov, ziyarette, sadece vize işlemleri için değil, ekonomik ve kültürel açıdan da hizmet edecek konsolosluk ofisinin, mayıs ayında hizmete gireceğini belirtti.



Mladenov, "Bursa'daki vatandaşlarımız, artık İstanbul'a gitmek zorunda kalmayacaklar, bütün işlemlerini Bursa'da yapabilecekler. Bursa Valiliğine, yardımları için çok teşekkür ederim. Yapılan bu ofis, Türkiye'deki en güzel ofis diyebilirim" dedi.



Vali Vekili Celalettin Yüksel de Valilik olarak Bursa halkına yapılan her türlü hizmetin arkasında olduklarını ifade etti.



Yüksel, Büyükelçi Mladenov'a, Bursa'nın tanıtımı için hazırlanan bir kitap hediye etti.

