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BBC Türkçe

Bursa'da boya fabrikasında patlama: En az 5 kişi öldü

Bursa'da bir iplik-boya fabrikasında meydana gelen patlama ve oluşan göçükte en az 5 kişinin öldüğü bildirildi. Bursa Valisi patlamanın sebebinin araştırılacağını söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Bursa'da bir iplik-boya fabrikasının imalathanesinde meydana gelen patlamada ve sonrasında oluşan göçükte 5 kişi öldü.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre patlama, Gürsu ilçesindeki -Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikanın buhar kazanında yaşandı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD ekibi ve sağlık ekiplerinden bilgi alan Bursa Valisi İzzettin Küçük, patlamada en az 10 işçinin de yaralandığını söyledi.

Enkaz altında kalanların olup olmadığı araştırılıyor.

Patlama etkisiyle çevredeki fabrikalar ve otomobiller de hasar gördü.

Bursa'da Bugün adlı haber sitesinin aktardığına göre Vali İzzettin Küçük "Kazanın neden patladığıyla ilgili inceleme yapılacak, araştırılacak. Bir tedbirsizlik, kusur ne varsa ortaya çıkacak" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da "Bina komple çökmüş. Kazanda bir patlama olmuş" diye konuştu.

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