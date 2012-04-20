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Yaşam

Bursa'da bir lokantada 296 kilo at eti ele geçirildi

Lokantada zabıta, polis ve Tarım Müdürlüğü uzmanlarının zabıt tutmasının ardından cezai işlem uygulandı

20 Nisan 2012 21:11

 

Bursa merkez Osmangazi İlçesi zabıta ekiplerince bir lokantaya yapılan baskında, 296 kilogram at eti ele geçirildi
 
Bursa’nın Büyükdeliller Köyü’nde geçen hafta Osmangazi Belediyesi ile jandarmanın ortak operasyonuyla at keserek kasap ve lokantalara pazarlayan bir kişinin yakalanmasının ardından, at eti kullandığı belirlenen bir lokantaya baskın yapıldı. Zafer Mahallesi’ndeki adrese baskın yapan ekipler, yemek üretimi yapılan mutfakta gördükleri karşısında şaşkına döndü. Pisliğin adeta kol gezdiği mutfakta, damlayan kanalizasyon borularının altına yığılan pirinç çuvalları, gayri sıhhi depolama ve hijyen kurallarını hiçe sayan görüntüler objektiflere yansıdı. 

 

10 çuval at eti

 
 
Polis ve zabıta ekiplerinin yaptığı araştırmada lokantanın hemen yanındaki evde geçen hafta Büyükdeliller Köyü’nde kesimi yapılan at etlerinden olduğu tespit edildi. Osmangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından 10 çuval ete el konularak Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na teslim edildi. Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol Uzmanlarının lokantada bulunan çiğ ve pişirilmiş etlerden aldığı numunelerin incelenmesinin ardından mevcut etlerin at eti olduğu kesinleşti. 
 
 

Kullanmıyormuş

 
 
Lokanta sahibi ekiplere, geçen hafta televizyonda et aldığı kişiyle ilgili haberi duyunca aldığı etleri dolaba kaldırdığını söyledi. Adı geçen kişiden aldığı etleri iade etmek için sakladığını öne süren lokanta sahibi, bu etleri kullanmadığını iddia etti. 
 
Lokantada zabıta, polis ve Tarım Müdürlüğü uzmanlarının zabıt tutmasının ardından cezai işlem uygulandı. Lokantadaki tüm et ürünlerine de el konuldu. Tarım İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuarlarının yaptığı testlerin ardından at etleri imha edilirken, dana etleri ise sahibine iade edildi. At eti kullandığı tespit edilen lokantaya idare para cezası uygulanırken, kapatma işlemleri başlatıldı. 
 
 
 

Belediye başkanı: Asla izin vermeyiz

 
 
Osmangazi Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Dündar, kötü niyetli insanların halk sağlığı ile oynamasına asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, denetimlerin yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü açıkladı. Geçen hafta at kesimi yapan kişinin yakalanmasının ardından belediye ekiplerinin konuyu hassasiyetle takip ettiğini belirten Başkan Dündar, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.(

 

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