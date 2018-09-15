Bursa'da bir kişi 'Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür paylaştığı' iddiasıyla gözaltına alındı

Bursa'da, Fikret Ç., adlı bir kişi sosyal medya hesabından Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatür paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Bursa'da Fikret Ç. sosyal medyada, Hz. Muhammed'e hakaret içeren bir karikatürü paylaştı. Kısa sürede çok sayıda kişiye ulaşan ve tepki çeken paylaşımın ardından Fikret Ç., hakkında çok suç duyurusunda bulunuldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatırken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fikret Ç.'yi gözaltına aldı. Fikret Ç.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor. (DHA)