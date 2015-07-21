Bursa’da bir babanın IŞİD paniği: 5 kızım IŞİD’e katıldı

Bursa’da 5 kızının IŞİD’e katıldığını düşünen bir baba, polisi arayarak ihbarda bulundu. İfadeleri alınan 5 kız kardeş, babalarının baskısından kaçmak için teyzelerinin yanına gittiklerini söyledi.

İHA’nın haberine göre, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana gelen olay saat 12.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kızlarının evden ayrıldığını fark eden baba, polis ekiplerini arayarak, "Kızlarım IŞID’e katılmak için evden kaçtı" ihbarında bulundu. Terminal polis noktasında bulunan ekipler, gelen ihbar üzerine eşkâlleri verilen M.İ. (17), M.İ. (19), E.İ. (21), B.İ. (24), N.İ’yi (26) binmeleri muhtemel olan otobüslerde aradı. Van’a gitmek üzere harekete geçen otobüste bulunan 5 kız kardeş, ifadeleri alınmak üzere polis noktasına getirildi.

İfadelerinin ardından baba ve abisine teslim edilen 5 kardeş, babalarından gördükleri baskısı sebebiyle teyzelerinin yanına gitmek için evden kaçtıklarını, IŞID ile bir alakalarının olmadığını söyledi.