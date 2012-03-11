Bursa'da bir baba gelinini döven oğlunu öldürdü

T24 - Bursa’da emekli işçi 55 yaşındaki Hasan Dönmez, alt katında oturan ve eve alkollü gelerek eşini dövdüğünü iddia ettiği oğlu 35 yaşındaki Mestan Dönmez’i boğazını keserek öldürdü.

Hasan Dönmez, "Eve sürekli alkollü gelip eşini dövüyordu. Haketti, yaptım" dedi.

Olay bugün saat 06.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi Millet Caddesi’ndeki Dönmez Ailesi’ne ait 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, sabaha kadar arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra eve gelen ve uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Mestan Dönmez, 2 çocuk annesi eşi 30 yaşındaki Fatma Dönmez’i uyandırarak kendisine kahvaltı hazırlamasını söyledi. Eşiyle tartışmaya başlayan Mestan Dönmez’in üst katta oturan babası gürültülere uyanarak yanlarına indi.



"Oğlumu öldürdüm, gelin beni alın"



Oğluyla daha önce de birçok kez alkollü eve gelip ;eşini dövdüğü için tartışan Hasan Dönmez, Mestan Dönmez’e yine bağırmaya başladı. Hasan Dönmez, eline geçirdiği bıçakla oğlu Mestan’ın boğazını kesti.

Yakınlarının haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ambulansıyla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mestan Dönmez burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisi arayarak, "Oğlumu öldürdüm gelin beni alın" diyen Hasan Dönmez, gelen polislerce gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirdi.

Emniyet Müdürlüğü binasına getirilirken, "Eve sürekli alkollü gelip eşini dövüyordu. Haketti, yaptım" diyen Hasan Dönmez ifadesinin ardından Adliye’ye sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitiren Mestan Dönmez’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.