Bursa'da balon şişirme fabrikasında yangın

Bursa'da helyum gazıyla balonları şişiren bir fabrikada yangın çıktı. 4 iş yeri ve yaklaşık 2 evin zarar gördüğü alanda zaman zaman patlama sesleri duyulurken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Helyum gazıyla balonları şişiren bir fabrikada bilinmeyen bir sebepten helyum gazı patladı. Patlamanın etkisiyle fabrika alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın civardaki 3 fabrika ve 2 eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken, zaman zaman fabrikadan patlama sesleri de geliyor. Ayrıca yangın Bursa'nın pek çok yerinden görülürken, metrodan geçen vatandaşlar da alevleri telefonuyla kayıt altına aldı.

Yangın sebebiyle dumandan dolayı 2 itfaiye eri zehirlendi. İtfaiye ekipleri, ayran ve su dağıtılırken, polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bazı vatandaşlarda evlerinden hortumlarla alevlere müdahale ediyor.