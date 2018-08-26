Bursa'da balkondan düşen 2 yaşındaki Abdulvahap toprağa verildi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, balkondan düşüp yaşamını yitiren 2 yaşındaki Abdulvahap Karakaya, gözyaşları arasında toprağa verildi. Düşen oğlunun ardından pencereden atlayan Nigar Karakaya\'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay, dün merkez Yıldırm İlçesi Emirsultan Mahallesi\'nde meydana geldi. Nigar Karakaya, oğlu Abdulvahap ile birlikte, yatalak olan annesini ziyarete gitti. Karakaya 5\'inci kattaki evde annesiyle sohbet ederken, bu sırada oğlu Abdulvahap yatak odasının açık olan kapısından balkona çıktı. Bir süre sonra da minik Abdulvahap, düştü. Sesler üzerine dışarı bakan Nigar Karakaya, oğlunun düştüğünü görüp, sokağa bakan balkon penceresinden atladı.

Ağır yaralanan Abdulvahap Karakaya Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, annesi Nigar Karakaya ise Muradiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan minik Abdulvahap, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Abdulvahap Karakaya\'nın cenazesi, yapılan otopsisinin ardından ailesin tarafından alınarak merkez Yıldırım İlçesi Emirsultan Mahallesi Zeyniler Camisi\'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip, cenaze namazı kılındı. Baba İbrahim Karakaya, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Abdulvahap Karakaya, Kestel İlçe Mezarlığı\'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

ANNENİN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Oğlunun düştüğünü görüp pencereden atlayan Nigar Karakaya\'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ise devam ettiği belirtildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Nigar Karakaya\'nın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

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