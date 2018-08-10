Bursa'da ‘Askıda Kombine Bilet' projesi başladı

BURSA,(DHA)-BURSA\'nın ilçelerinde yaşayan ve daha önce hiç maça gitmemiş 2023 çocuğun Bursaspor maçlarına taşınmasını hedef alan ‘Askıda Kombine Bilet’ projesi başladı.

Bursasporlu olan fakat maça hiç gitmeyen çocuklar, Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği ‘Askıda Kombine Bilet’ projesi sayesinde Bursaspor maçlarını izleyebilecek. 17 ilçede yaşayan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirleyeceği çocukların Büyükşehir Belediyesi kanalıyla Bursaspor maçlarına getirilmesini hedef alan proje, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde imzalanan protokolle start aldı. Uludağ OSB’nin kombine bilet satın alarak destek verdiği projenin protokolüne; Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Alinur Aktaş, Bursaspor adına Başkan Ali Ay, Uludağ OSB adına Başkan Yunus Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına da Başkanvekili Ekrem Toz imza koydu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor’un çok önemli bir değer olduğunu, Bursa için heyecan uyandırdığını söyledi. Yarın itibariyle yeni sezon maçlarının başlayacağını ve Bursaspor’la birlikte yeni ve başarılı heyecanlara yelken açacaklarını belirten Başkan Aktaş, farklı projelerle takıma destek olma konusunda gayret gösterdiklerini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’nin himayesi altında hayata geçirilen ve Bursa’nın 17 ilçesinde yaşayan çocukların Bursaspor maçlarına taşınmasını hedef alan ‘Askıda Kombine Bilet’ projesinin manevi bir boyutunun olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Belki de hayatında hiç Bursaspor maçı izlememiş 2023 çocuğun statta buluşturulması, o heyecanı yaşaması çok farklı bir olay. Bize anlatıldığında, ‘başta ulaşım olmak üzere’ elimizden gelen bütün desteği vereceğimizi söyledik. Hem İl Milli Eğitim, hem Uludağ OSB hem de Bursaspor Kulübü ile bir araya geldik. Projeye sahip çıkılması noktasında buradan herkese çağrıda bulunuyorum” dedi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay ise ‘Askıda Kombine Bilet’ projesiyle güç kazandıklarını ifade etti. Anlamlı katkı için projenin taraflarına teşekkür eden Ay, kombine bilet satışının sosyal sorumluluk projesine dönüşmesinin ise farklı bir anlamının bulunduğunu dile getirdi. Daha önce maça gelmemiş çocukların 17 hafta boyunca bu eşsiz deneyimi yaşayacağını belirten Ay, “Yaşadıkları şehri tanımaları noktasında bunu bir dizi etkinlik kapsamında yapacak olmaları, takdir edilmesi gereken bir davranış. Bu projede kimler var? Engelli vatandaşlarımız var, kadın taraftarlarımız var, madalya almış sporcularımız ve sevgi evlerindeki evlatlarımız var. Onları Bursa ve Bursaspor’la buluşturma projesinin bizler de bir parçası olmaktan son derece mutluyuz. Destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Uludağ OSB Başkanı Yunus Aydın da projenin hayat bulmasında Büyükşehir Belediyesi’nin büyük rolünün olduğunu ifade ederek, Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Aydın, girdikleri bu yolda güzel sonuçlar alacaklarına inandıklarını belirtti. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ekrem Toz da faydalı bir oluşumda yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

‘Askıda Kombine Bilet’ projesi, Bursa’nın ilçelerinde yaşayan ve daha önce hiç maça gitmemiş 2023 çocuğun önümüzdeki sezon Bursaspor maçlarına taşınmasını, engelli-kadın-milli sporcu yetiştirme yurdunda kalan çocuk 55’er kişiye kombine bilet verilmesini esas alıyor. Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında çocukların ilçelerden stadyuma ulaşmasını ve yeniden evlerine dönmesini sağlayacak. 17 hafta boyunca her hafta 120 kişilik öğrenci ve öğretmen grubu, belirlenen bölgelerden alınıp güvenli şekilde taşınacak. Büyükşehir Belediyesi; özel ulaşımın yanında, öğretmen ve öğrencilerin müze, hayvanat bahçesi ve tarihi mekanları gezmesi noktasında da yardımcı olacak. Proje ile Bursaspor sevgisinin geniş tabana yayılması hedefleniyor.

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