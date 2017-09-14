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Bursa'da ambulansla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, ambulans ile çarpışan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı

14 Eylül 2017 10:40

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, ambulans ile çarpışan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde sol şeritte seyir halinde olan 16 BV 585 resmi plakalı ambulansın sürücüsü 50 yaşındaki İsmail Yelbey Botanik Kavşağı yol ayrımına geldiği sırada, yol ayrımına girmek isteyen 47 yaşındaki Nami Soyluyönetimindeki 16 NBK 67 plakalı otomobilin direksiyonunu önüne kırdı. Frene basan ambulans sürücüsü duramayarak otomobile çarptı. Kaza nedeniyle otomobilde bulunan sürücü Nami Soylu, eşi 40 yaşındaki Aysel Soylu, çocukları 18 yaşındaki Zeynep ve 13 yaşındaki Samet yaralandı. Yaralılar, kazaya karışan ambulansta bulunan sağlık ekibi tarafından yapılan ilk tedavileri yapıldı. Yaralılardan sürücü Nami Soylu; Çekirge Devlet, Aysel Soylu, Zeynep Soylu ile Samet Soylu Muradiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Nami Soylu yoğun bakım servisine alındı.
Kazada ambulansta bulunan sürücü İsmail Yelbey ve sağlık görevlileri, Şaban Erdoğan Cari ile Tuba Kemahlı Verdi, yara almazken, kaza ile ilgili olarak soruşturmaya başlandı.

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