"Bursa'da 8 aylık bebek uyuşturucu komasına girdi" iddiası

Bursa'da 8 aylık bir bebeğin evde bulduğu bonzai maddesini yutarak komaya girdiği iddia edildi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden bebeğin yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan iddiaya göre, merkez Osmangazi ilçesi Selimzade mahallesindeki evinde sabah saatlerinde annesi tarafından baygın halde bulunan 8 aylık bebek, yakınları tarafından özel bir hastaneye getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından uyuşturucu komasına girdiği belirlenen minik bebek, ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen bebeğin, tedavisi sürerken, ailesi ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bebeğin ifadesine başvurulan anne babasının, uyuşturucu maddeyi 10 yaşındakinin ablasının dışarıdan bulup eve getirmiş olabileceğini söyledikleri öğrenildi. Bebeğin, odada yalnız olduğu sırada eline geçirdiği bonzai maddesini ağzına atıp yuttuğu iddia ediliyor.