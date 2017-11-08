Bursa'da 7 işçinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada karar açıklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, geçen 7 Mart'ta, Türk Metal Sendikası üyesi kadın işçilerin bulunduğu otobüsün devrildiği kazada, 7 işçinin ölümüne 38'inin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sürücü 55 yaşındaki Mehmet Tüzün, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İnegöl'de geçen 7 Mart'ta, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenlenecek Kadın İşçileri 22'nci Büyük Kurultayı'na katılmak üzere Bursa'dan Ankara'ya giden Türk Metal Sendikası 1 No'lu Şube üyesi kadın işçileri taşıyan 4 otobüsten biri olan Mehmet Tüzün'ün kullandığı 16 KT 064 plakalı otobüs, İnegöl'ün Osmaniye köyü Mezitler mevkiinde kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, otobüste bulunan kadınlardan Leyla Çiçek, Meyse Keskin, Özlem İnan, Fatma Hacıoğulları, Güleydan Sezer, Elvan Mutlu ve Leyla Yalçın yaşamlarını yitirirken, aralarında sürücü Tüzün'ün de bulunduğu 39 kişi yaralandı. Kaza sonrası önce İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve buradan Muradiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen sürücü Mehmet Tüzün'ün tedavisi geçen nisan ayında tamamlandı. Taburcu olunca jandarma tarafından gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan sürücü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İlk duruşmada tutuklandı

Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan iddianame ile 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında savunma yapan otobüs sürücüsü Mehmet Tüzün, şunları söyledi:

"Sol şeritte geriden gelen TIR'ın arkasından sollamaya geçtim. Sollama anında torpidonun üzerinde bulunan poşetteki kahve kutusu devrildi. Ben onları topluyordum. Hostes koltuğuna oturan kadın da dökülen kahveleri toplamaya başladı. O sırada ön cama sert bir cisim geldi, ne olduğunu göremedim. Direksiyon hakimiyetini kaybettim. Kaza meydana geldi."

Duruşmada, kazadan sağ kurtulan 21 kişi ve eşleri, ifadelerinde sürücünün cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, ilk duruşma sonunda sürücüsü Mehmet Tüzün'ün, 'asli kusurda kuvvetli şüphe olması, kaçma ve gizlenme ihtimalinin olması, kaza da yaralı ve ölü sayısının fazla olması' nedeniyle tutuklanmasına karar verdi. Mahkemece tutuklanan Tüzün, kazanın ardından yürüme yetisini kazanamadığı için emniyet ekipleri eşliğinde tekerlekli sandalye ile cezaevine götürüldü.

Karar verildi

Bugün son kez mahkemeye çıkan tutuklu sanık Mehmet Tüzün, karar duruşmasında yaptığı son savunmasında, "Çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Kazada ben de ölebilirdim. Ölenlere rahmet, kalanlara sabırlar diliyorum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, Tüzün'e 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

Tahliye edildi

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Tüzün'ün sağlık sorunları ve itiraz süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Cezanın Yargıtay tarafından onanması halinde, Tüzün'ün cezaevine gönderileceği öğrenildi. (DHA)