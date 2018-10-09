T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da 6 kilo esrar ele geçirildi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, evinde 6 kilo esrar ele geçirilen Ü

09 Ekim 2018 17:16

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, evinde 6 kilo esrar ele geçirilen Ü.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Ü.K.\'nin oturduğu merkez Osmangazi ilçesindeki eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 6 kilo esrar ile çok sayıda paketleme malzemesi bulundu. Uyuşturucu maddeyi paketleyerek satıcılara teslim etmeye hazırlandığı ileri sürülen Ü.K., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen Ü.K., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHABURSAMüdürlüğü UyuşturucuMücadeleOsmangaziEvdeUyuşturucuEmniyetteki sorgusundanFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24