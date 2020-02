Bursa'da 5 yıldızlı kedi otelinde balayı odası da var

Osman ŞİŞKO-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, tatillerde ya da iş gezilerinde evcil kedilerini bırakacak yer bulamayanlar için açılan Avrupa\'nın en lüks kedi oteli, her misafir için ayrı düşünülmüş standart, süit, kral dairesi ve balayı odalarıyla yoğun ilgi görüyor. 32 odalı otel, kral dairesini tercih eden müşterilerine, kedilerini 7/24 cep telefonlarından izleyebilme imkanı da veriyor. Oda fiyatları, özelliklerine göre günlük 30 ile 50 lira arası olan otelde, kedilerini çifleştirmek isteyenler için bir de balayı odası bulunuyor.

Merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Evcilim Kedi Oteli, tatile ya da iş gezisine çıkan hayvanseverlerin evde bırakamadığı kedilere hizmet veriyor. 32 odalı otele rezervasyon ile kabul edilen ve sürekli veteriner hekim kontrolünde bulunan kediler için sahipleri, günlük standart oda için 30, lüks için 40, süit için 50, balayı odası için de 100 lira ödüyor.

AVRUPA\'NIN TEK 5 YILDIZLI LÜKS KEDİ OTELİ

İşletme müdürü Serkan Hazar, müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda kedi otelini tasarlayıp hizmete açtıklarını ifade ederek, \"Otelimiz hem Avrupa\'da hem de Türkiye\'deki tek 5 yıldızlı kedi oteli. Yurt dışındaki ve Türkiye\'deki yapılmak istenenleri araştırarak ortaya bir harman çıkartıp, gerçekten kedilerin ihtiyaçlarına çözüm üretecek, rahat edebilecekleri, psikolojilerinin olumsuz etkilenmeyeceği şekilde bir sistem geliştirmeye çalıştık. 32 odalı otelimizde standart, süit ve kral dairesi olmak üzere 3 tip oda bulunuyor. Odalarımızın metrekareleri aynı, ancak içindeki oyun alanları ve özellikleri farklı. Kral dairesinde kamera sistemimiz var, burada kedi sahipleri 24 saat boyunca kedilerini izleyebiliyorlar\" dedi.

BAYRAM TATİLLERİNDE OTEL DOLUYOR

Otelin özellikle bayram tatillerinde büyük rağbet gördüğünü anlatan Serkan Hazar, \"Odalarda özellikle mama ve su kaplarını dışarıdan müdahale edilebilir şekilde yaptık. Böylece odaya girmemize ihtiyaç kalmadı. Her gün düzenli olarak mama ve suları yenileniyor, kumları temizleniyor. Kedi sahiplerinden, evlerinden eşyalar getirmelerini istiyoruz. Kendi kokularının olduğu, evlerinde severek oynadıkları oyuncaklarıyla çok daha güzel vakit geçirebiliyorlar. Kediler otele rezervasyonla alınıyor. Otele giriş yapmadan önce konaklayacak kediler mutlaka veteriner polikliniğinde genel muayeneden geçiriliyor. Ayrıca otelde her gün veterinerlerimiz düzenli olarak kedileri kontrol ediyor. Özellikle bayram tatillerinde otel full doluyor. Her kesimden müşterilerimiz var. Yaz tatillerine gidenler, evde temizlik yapanlar, eve kediden hoşlanmayan misafiri gelenler ve günlük yoğun işleri olanlar oluyor mesela. Bu anlamda büyük bir talep vardı, ihtiyaç olan bir alanı doldurduğumuzu düşünüyoruz\" diye konuştu.

BALAYI ODASI DA VAR

Balayı odasının da müşterilerden gelen bir talep olduğunu söyleyen işletme müdürü Serkan Hazar, \"Kedilerin çifleşme döneminde kimde kalacağı gibi bir sorun yaşanıyordu. Bazı kediler bulunduğu yeri yadırgadığı için bu süreç sıkıntılı geçiyordu. Bize gelen talep ile biz de her otelde olduğu gibi bir balayı odası tasarladık. Burada çeşitli süslemelerle bir konsept oluşturduk. Bir damat ve gelin hazırlıyoruz. Balayı odasının günlük ücreti 100 lira\" dedi.



FOTOĞRAFLI