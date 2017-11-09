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Bursa'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği patlama sonrası 2 kişi tutuklandı, 2 bürokrat görevden alındı

Fabrika sahibi Şükrü Demir ile iş güvenliği uzmanı Tuğba Tongaç tutuklandı

09 Kasım 2017 19:46

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir iplik-boya fabrikasında meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Çalışma Bakanlığı da olayla ilgili iki bürokratı görevden aldı.

Gökkuşağı Tekstil'in boyahanesinde dün meydana gelen 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan fabrika sahibi Şükrü Demir ile iş güvenliği uzmanı Tuğba Tongaç tutuklandı.

TIKLAYIN - Bursa'da fabrikada patlama: 5 işçi hayatını kaybetti

2 bürokrat görevden alındı

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bursa İş Teftiş Grup Başkanı ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü'nü görevden aldı.

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