Bursa'da fabrikada patlama: 5 işçi hayatını kaybetti

Bursa’nın Gürsu ilçesindeki organize sanayi bölgesindeki bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi yaşamını yitirdi, 16 işçi yaralandı. Patlamanın ardından fabrikada göçük oluştu.

Patlama sonrası enkaz altından 4 işçinin cansız bedeni çıkartılırken, hastaneye sevk edilen ve aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu yaralılardan 1'i yolda yaşamını yitirdi.

Bursa Valisi İzzetttin Küçük, patlamada 5 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Olayda en az 16 işçinin de yaralandığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu kaydedildi.

Vali Küçük, patlamanın buhar kazanında yüksek basınç sonucu gaz sıkışmasından meydana geldiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki fabrikalar da büyük hasar gördü.

Bakanlık 3 müfettiş görevlendirdi

Patlama sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu, fabrika hakkında araştırma ve inceleme yapması için 3 müfettişi görevlendirdi. Müfttişler fabrikanın çalışma koşullarını araştıracak.

MMO inceleme yapacak

Türkiye Makine Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şube Başkanı İbrahim Mart, patlamayla ilgili inceleme yapacaklarını belirtti. Mart, ilk bilgilere göre patlayan kazanın ani basınç yükselmesiyle yaşanmış olabileceğini belirterek, “Bomba etkisi oluşarak patlama meydana gelmiş ve büyük hasara yol açmıştır. Otomasyon sistemindeki arızalardan kaynaklanmış olabilir, tabii en büyük etkenlerden biri fabrikalardaki kazanların denetimsizlik nedeniyle kullanma sürelerini geçirmeleridir. Yapacağımız ayrıntılı çalışmaların ardından patlamanın neden kaynaklandığını kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.