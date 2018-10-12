Bursa'da 5 katlı apartman tahliye edildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, kolonlarında hasar saptanan 5 katlı apartman, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi. Binanın yanındaki bir apartman ile arkasındaki kız öğrenci yurdu da güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Görükle Mahallesi'nde Erocak Sitesi içinde bulunan Sibel Apartmanı'nda oturan askere gidecek gencin evinde toplananlardan bazıları, binadan 'çıtırtı' sesi geldiğini fark etti. Asker uğurlaması için eve gelen gencin yakınlarından inşaat firması sahibi Emin Korkmaz, bodruma inerek kolonları kontrol etti. Binanın iki taşıyıcı kolonunda oluşan derin çatlak ve kırılmaları fark eden Korkmaz, bina sakinlerini uyararak evlerini boşaltmalarını istedi. 11 dairenin bulunduğu bina kısa sürede boşaltılarak, polis ve itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekipleri, binada kalan 'Maya' adlı köpeği merdivenli araçla eve girerek kurtardı.