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Yaşam

Bursa'da 40 bin binanın yıkılması gerekiyor BURSA (A.A)

30 Ekim 2011 15:19

-Bursa'da 40 bin binanın yıkılması gerekiyor BURSA (A.A) - 30.10.2011 - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ilçe belediyelerinden gelen raporlar doğrultusunda Bursa merkezde yaklaşık 40 bin binanın yıkılması gerektiğini tespit ettiklerini bildirdi. Altepe, Bursa'da başta envanter oluşturulması olmak üzere depreme karşı tüm hazırlıkların yapıldığını belirtti. Olası bir deprem felaketine karşı merkezdeki yaklaşık 40 bin binanın yıkılması gerektiğini ifade eden Altepe, şunları kaydetti: ''İlçe belediyelerinden gelen raporlar doğrultusunda Bursa merkezde yaklaşık 40 bin binanın yıkılması gerektiğini tespit ettik. Yaşayabileceğimiz deprem felaketinde binlerce insanımızın ölümünü önleme adına bu çok önemli bir tespit. 1999'da Marmara'yı vuran depremden önce yapılan çok katlı binaların büyük riskler taşıdığını belirledik. Yıkım kararı verilen binaların durumunu mülk sahiplerine bildirdik.'' Altepe, riskli konutlarda oturan vatandaşların bir an önce tedbir almaları gerektiğini söyledi.

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