Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücüye 22.5 yıl hapis istendi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da geçen 2 Aralık gecesi 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı zincirleme kazayla ilgili iddianame tamamlandı. İşçileri taşıyan servis midibüsüne makas atarak önüne geçmeye çalışırken çarpan otomobilin alkollü sürücüsü Cemal Gökhan Çalışkan hakkında 22.5 yıl hapis cezası istendi. Servis midibüsü sürücüsü Taner Bulut\'un da 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Dava, Bursa 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülecek.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi\'nde meydana geldi. Cemal Gökhan Çalışkan yönetimindeki 16 SJT 66 plakalı otomobil, bir otomobil fabrikasındaki gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan Taner Bulut yönetimindeki 16 S 2106 plakalı servis midibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan midibüs de Erdoğan Ağtürk yönetimindeki 16 UAU 77 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Zincirleme trafik kazasında, fabrikada çalışan işçilerden evli ve 2 çocuk babası 40 yaşındaki Hakan Şibay, evli ve 3 çocuk babası 41 yaşındaki Mesut Güney, evli ve 1 çocuk babası 47 yaşındaki Güray Kanşıra ile midibüse çarpan 16 SJT 66 plakalı otomobilde bulunan 31 yaşındaki Neslihan Namlucuoğlu öldü, 10 kişi de yaralandı. Kazadan sonra gözaltına alınan ve 1.28 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Cemal Gökhan Çalışkan ile servis midibüsünün sürücüsü Taner Bulut tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Savcısı Hüsnü Gür tarafından kazayla ilgili sürdürülen soruşturma tamamlandı. Savcı Gür’ün hazırladığı iddianame, Bursa 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde kabul edildi. Hazırlanan iddianameye göre, Cemal Gökhan Çalışkan kullandığı otomobille, Taner Bulut yönetimindeki servis aracını makas atarak sollayıp geçmek isterken önce bariyerlere vurdu, ardından servis aracına çarptı. Sanıklardan Çalışkan\'ın alkol aldığı ve hızlı şekilde araç kullandığı için asli kusurlu, Taner Bulut\'un ise önündeki aracı çok yakından takip edip kazaya karıştığı için tali kusurlu olduğu iddianamede yer aldı.

Cumhuriyet Savcısı Hüsnü Gür, toplanan kanıtlara göre, Cemal Gökhan Çalışkan hakkında \'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme\' suçundan 22.5 yıl, Taner Bulut hakkında ise \'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açmak\' suçundan 2-15 yıl hapis cezası isteminde bulundu. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.



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