Bursa'da 24 saatlik su kesintisi

Bursa Su Kanalizasyon İşleri, (BUSKİ) gerçekleştireceği altyapı yenileme ve teknik destek çalışmaları nedeniyle, 14-15 Mayıs 2016 tarihlerinde Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya ve Gürsu ilçelerinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, isale hatlarında yapılacak bakım, onarım ve bağlantı çalışmaları nedeniyle 5 ilçedeki (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu) bazı mahallelerde, 14/05/2016 Cumartesi (saat 00:10) ila 15/05/2016 Pazar (saat 00:00) tarihleri arasında kesintiye gidilecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, çeşmeden akan suyun içilebildiği ender şehirler arasında Bursa'nın da yer aldığını belirterek, BUSKİ'nin kaliteli ve sağlıklı içme suyu teminine yönelik gerçekleştirdiği yatırımların, bunu sağlayan en önemli unsurların başında geldiğini vurguladı.



Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonuyla altyapı çalışmalarına hız verdiklerini dile getiren Çetinavcı, 14-15 Mayıs 2016 günleri gerçekleştirecekleri su kesintisinin, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininin sürekliliğine yönelik çalışmalar nedeniyle uygulanacağını belirtti.

Açıklamasında teknik çalışmaların içeriğine de değinen Çetinavcı, sözlerine şöyle devam etti:



"Doğancı Barajı alternatif hattının devreye alınması, Doğancı Köyü yakınındaki Doğancı Barajı pantolon uygulamasının tek hattan iki hatta çıkarılması, Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde 1985'den beri değişmeyen ana vana ve debi ölçerlerin değiştirilmesi ile hidroelektrik enerji santrali kurulumunun yapıldığı D13 deposuna branşman alımı nedeniyle 14 Mayıs Cumartesi ve 15 Mayıs Pazar günleri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya ve Gürsu ilçelerinde su kesintisi uygulanacaktır. Bununla birlikte, batı bölgesindeki depolar için alternatif takviye amaçlı hatların oluşturulması ile yeni yapılan içme suyu depoları için branşman oluşturulması ve bağlantılarının sağlanması çalışmaları da uygulanacak su kesintisinin nedenleri arasında bulunmaktadır."



Söz konusu su kesintisinin ilk olarak Kasım 2015 için öngörüldüğünü ancak bazı teknik nedenler nedeniyle 14-15 Mayıs 2016 tarihine ertelendiğine işaret eden Çetinavcı, "Kesinti ilk planlandığı gibi Kasım 2015'de uygulansaydı, kesintiden şehrin yüzde 80'i etkilenecekti. Yapılan planlama ve son değerlendirmeler ışığında 14-15 Mayıs günleri uygulayacağımız kesintiden etkilenme oranını yüzde 30'a çektik. Bu vesileyle, su kesintisi uygulanacak mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımızın gerekli önlemleri almaları hususunu önemle belirtirim" diye konuştu.



Bununla birlikte su kesintisi uygulanacak mahallelerde BUSKİ'nin imkanlar dahilinde tankerlerle vatandaşların su ihtiyacını karşılayacağını belirten Çetinavcı, vatandaşların BUSKİ'nin www.buski.gov.tr adresli internet sitesinden, BUSKİ abone numaralarını girmeleri durumunda, kesintiye ilişkin bilgi edinebileceklerini de sözlerine ekledi.

Kesintiye ilişkin harita üzerinden bilgi veren BUSKİ Genel Müdürü Çetinavcı'ya, BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Güngör Gülenç de eşlik etti.

Kesintinin uygulanacağı yerler

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler

Osmangazi İlçesi

S.NO MAHALLE KESİLCEK YERLER

1 AHMETBEY MH. TAMAMI



2 AKPINAR MH. 4.HAKİM SK, ŞHT.MÜMİN MUTLU SK, 2.ÇEVRE SK, KAVAKLI CD, 9.ÇİMEN SK VE HUZUR CADDESİ ARASINDA KALAN SOKAKLAR



3 AKSUNGUR MH. TAMAMI



4 ALACAHIRKA MH. 1.ÇAYIR SK, 1.YÜKSEL SK, 2.AKAR SK, ÇAĞLAYAN SK, 2.AKPINAR SK, ÇELEBİ ÇAĞLAYAN SK ( ESKİ ODUN DEPOLARI CİVARI)



5 ALACAMESCİT MH. TAMAMI



6 ATICILAR MH. 2.SÜMBÜL SK, 1.YASEMİN SK. VE SEÇ SK. ÜST KISMINDA KALAN SOKAKLAR

7 BAĞLARBAŞI MH. 1.VATAN CD, 4.UĞUR SK, 1.BALABAN SK,

4.HAKİM SK, SANAYİ CD, 5.BÜLBÜL SK, 1.ERDAL SK,

2.KIZILCIK SK, 5.YILDIZ SK, 2.ŞAHİN SK, 1.BÜKLÜM SK VE 1.VOLKAN SOKAK ARASINDA KALAN SOKAKLAR



8 BAHAR MH. 1.GARAJ, 1.NASİP SOKAK ÜST KISMINDA KALAN SOKAKLAR



9 ÇEKİRGE MH. 3.ESEN SK, 1.ÇEVİK SK, 2.ÇELİK SK, 2.TEMİZ SK, 7.GÜL SK, 1.ÇİNKO SK, 5.ÇİMEN SK, 1.ÇAVDAR SK, ÇİNCİ SK İLE DOBRUCA CD, 4.ANADOLU SK, 1.ÇAMLICA SK, 1.ÇİZGİ SK ARASINDA KALAN SOKAKLAR



10 DEMİRKAPI MH. KIZLAR CD, TEMEL SK, 12.BAYIR SK, 2.ÜMİT SK, 5.ÇAYIR SK VE CİVARI



11 DEMİRTAŞPAŞA MH. HAŞİMİŞCAN CD İLE CUMHURİYET CD. ARASINDA KALAN SOKAKLAR



12 DİKKALDIRIM MH. ZÜBEYDE HANIM CD. İNCE SK, HURMACI SK, KARDEŞLER SK, DEĞİRMEN SK BÜKLÜM CD ARASINDA KALAN BÖLGE (LEVAZIM CİVARI)



13 DOBURCA MH. TAMAMI



14 EMEK-A.MENDERES MH. HAKİMİYET CD VE YAKUP AKTAŞ CD ÜST KISMINDA KALAN SOKAKLAR



15 GÜLBAHÇE MH. TARLABAŞI SK VE 5.GAZİ SK. ÜST KISMINDA KALAN SOKAKLAR



16 GÜNEŞTEPE MH. NEŞET ERTAŞ CD, KAMELYA CD, ÇAMLIK CD, 706. SK, 704. SK ARASINDA KALAN SOKAKLAR

17 HAMİTLER MH. AHENKLİ SK, HAMİDİYE CD, 1.OZAN SK, HOCALAR SK, 5. DİCLE SK, BOSTANCI CD ÜZERİNDE KALAN SOKAKLAR (KENT MEZARLIĞI DAHİL)



18 HAMZABEY MH. TAMAMI



19 HOCAALİZADE MH. ATATÜRK CD İLE IŞIK SK, YENİYOL SK ARASINDA KALAN SOKAKLAR



20 HÜDAVENDİGAR MH. KANAL CD İLE METE CD ÜZERİNDE KALAN SOKAKLAR (ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ CİVARI) - DERE SK,HEYBELİ,PAPATYA, UĞUR, HAFIZA SK VE KELEBEK SOKAK CİVARI - HÜDAVENDİGAR PARKI İLE MİHRAPLI CAMİ CİVARI DIŞINDA KALAN TÜM SOKAKLAR



21 İBRAHİMPAŞA MH. MUSLUHİTTİN SK, BURSA ANADOLU KIZ MESLEK LİSESİ



22 İNKAYA MH. DOBURCA CD-İLKADIM CD VE İÇMELER SOKAK ARASINDA KALAN SOKAKLAR



23 KAYHAN MH. TAMAMI



24 KEMERÇEŞME MH. 1.GARAJ SK, GAZİ SK, 7.YASEMİN SK. ÜST KISMINDA KALAN SOKAKLAR



25 KOCANAİP MH. TAMAMI



26 KOĞUKÇINAR MH. 11. GÜZEL SOKAK ÜST KISMINDA KALAN SOKAKLAR



27 KURUÇEŞME MH. KAPILCA CD, YAHŞİBEY CD, 16.BAYIR SK, 2.BAYIR SK ARASINDA KALAN SOKAKLAR



28 KÜPLÜPINAR MH. DR.SADIK AHMET CD İLE 24.GÜL SK, 6.ÇAĞLAYAN SK, 2.DURMAZ SK, 4.GÜNGÖR SK, KÖYMEN CD ARASINDA KALAN SOKAKLAR



29 MURADİYE MH. KAPTANLAR SK, TETİK SK, 2. ÜLKER SK, 1. MAĞRUF SK, 8.ÇİLEK SK VE CİVARINDAKİ SOKAKLAR



30 NALBANTOĞLU MH. AKBIYIK CD. ÜST KISMINDA KALAN ŞEKERHOCA ARALIĞI, İPEKÇİOĞLU ÇK, AKBIYIK SK HARİÇ TÜM SOKAKLAR



31 NAMIKKEMAL MH. TAMAMI



32 NİLÜFERKÖY MH. ÖZERLER CD ÜST KISMINDA KALAN SOKAKLAR



33 ORHANBEY MH. TAMAMI



34 REYHAN MH. TAMAMI



35 SANTRALGARAJ MH. ULUBATLI HASAN BLV. İLE DR. SADIK AHMET CD ARASINDA KALAN SOKAKLAR ( ATATÜRK KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ VE MERİNOS KÜLTÜR PARKI)



36 SELAMET MH. BEŞYOL SK VE 7.ÇAKIR SOKAK ÜST KISMINDA KALAN SOKAKLAR



37 ŞEHREKÜSTÜ MH. TAMAMI



38 TAHTAKALE MH. ATATÜRK CD İLE GÖZEDE SK. ARASINDA KALAN SOKAKLAR



39 TUZPAZARI MH. TAMAMI



40 YENİBAĞLAR MH. TAMAMI



41 YENİKENT MH. TAMAMI (HAMİTLER TOKİ )



42 YUNUSELİ MH. NEŞET ERTAŞ CD, KAMELYA CD, ÇAMLIK CD, 2. KARANFİL CD, 296. SK, 6.ÜNAL SK, YAŞAYAN SK VE 4.ONUR SK ARASINDA KALAN SOKAKLAR



43 ZAFER MH. TAMAMI

YILDIRIM İLÇESİ



S.NO MAHALLE KESİLCEK YERLER



1 152 EVLER MAH. [ Eğitim Cad. Üstü ]



2 ANADOLU MAH. [Tamamı]



3 ARABAYATAĞI MAH. [ Su Deposu Cad. - Ankara Cad. arası ]

4 BAĞLARALTI MAH. [ 2.Cad. ve Eflak Cad. Arasında kalan sokaklar]



5 BARUTHANE MAH. [Tamamı]



6 BEYAZIT MAH. [ Oruç Sokak - Havuzlu Sokak - Kasım Önadım Cad. civarı ]



7 ÇINAR ÖNÜ MAH. [ Ağrı Cad. - Şimşek Cad. - Ankara Cad. arası ]



8 DAVUTKADI MAH. [ Sultan Sokak - Ortayol Sokak - Davut kadı Cad.- İncirli Cad. arası ]



9 DEĞİRMEN ÖNÜ MAH. [Tamamı]



10 DEĞİRMENLİ KIZIK MAH [ Mermer Sokak - Delener Sokak - Tütüncü oğlu Cad.- T.Mehmet Ali Cad. civarı]



11 DEMETEVLER MAH [Tamamı]



12 DUAÇINAR MAH. [Tamamı]



13 EĞİTİM MAH. [Tamamı]



14 EMİR SULTAN MAH. [ Doyuran Cad. - İncirli Cad arası ]

15 ERİKLİ MAH. [Tamamı]



16 ESENEVLER MAH. [Tamamı]



17 GÜLLÜK MAH [ Ankara Cad. üstü - Gönül Sokak - Atalar Sokak civarı ile Galata Sokak - Selçuk bey Cad. arası ]

18 HACISEYFETTİN MAH. [ İncirli Cadde - Fırın Sokak ile Akgün Sokak Arası]



19 HACIVAT MAH. [Tamamı]



20 HAMAMLIKIZIK MAH. [366 Sokak - 380 Sokak - 358 Sokak ile 362 Sokak Civarı]



21 HOCA TAŞKIN MAH. [Tamamı]



22 İSABEY MAH. [Tamamı]



23 KARAAĞAÇ MAH.[ Savcı bey Sokak.- Namazgah Cad. Civarı ]

24 KARAPINAR MAH. [Tamamı]



25 KAZIM KARABEKİR MAH. [ Kaplıca Sokak -Kudret Sokak - Kısmet Sokak -Vişne Cad. arası ]



26 KURTOĞLU MAH. [ Dere başı Sokak - Namazgah Cad.- Gök dere Bulvarı arası ]



27 MALTEPE MAH. [ Narin Sokak - Çevik Sokak - T.Mehmet Ali Cad. civarı ]



28 MEHMET AKİF ERSOY MAH. [Tamamı]



29 MEYDANCIK MAH. [ İncirli Cad. üstü ]

30 MİMARSİNAN MAH. [ Ankara Cad. - Kafkas Sokak - Çevik Kuvvet civarı İle Ak Sokak - Madenci Sokak - Mevlevi Sokak - Kanal Cad. arası ]



31 ORTABAĞLAR MAH. [Tamamı]



32 SELÇUKBEY MAH. [Tamamı]



33 SİNANDEDE MAH. [Tamamı]



34 SİTELER MAH. [ Selçuk bey Cad. - 3. Sokak - Kanal Cad. arası ]



35 ŞİRİNEVLER MAH. [Tamamı]



36 ŞÜKRANİYE MAH. [Barutluk Cadde - Başak Sokak - Özcan Sokak Arası]



37 ULUS MAH. [Su Deposu Cadde ile Ahlat Sokak Arası]



38 VATAN MAH. [ Olcay Sokak - Gündüz Sokak - Vişne Cad. arası ]



39 YAVUZSELİM MAH. [ Akça Sokak - Yaman Sokak - Yolcu Sokak - Ankara Cad. arası ]



40 YEDİ SELVİLER MAH. [ Mecidiye Sokak - T.Mehmet Ali Cad. civarı ]



41 YEŞİL MAH. [ Emir sultan Cad. - Gök dere Bulvarı arası ]



42 YEŞİLYAYLA MAH. [ Beşik Sokak - Pınar Sokak - Aziz Sokak - Benli Sokak - T.Mehmet Ali Cad. civarı ]



43 YİĞİTLER MAH. [ Ankara Cad. üstü - Başak Cad. - Tütüncü oğlu Cad. civarı - OTOSANSİT San. Bölgesi]



44 YUNUSEMRE MAH [ Kestaneli Sokak -Kalfalar Sokak - Yaprak Sokak - Vişne Cad civarı ]

Gürsu İlçesi



S.NO MAHALLE KESİLECEK YERLER

1 YENİ DOĞAN MAH. [Tamamı]



Nilüfer

S.NO MAHALLE KESİLECEK YERLER



1 ATAEVLER YILMAZ AKKILIÇ CD, NİL SK, SEDİR SK, İZMİRYOLU CD, ARASINDA KALAN SOKAKLAR

2 BARIŞ MH. PAMUK SK, ALİRIZA BEY CD, GAZİOSMANPAŞA CD, SEVİL SK, İZMİRYOLU CD, FSM BLV,NİLÜFERHATUN CD ARASINDA KALAN SOKAKLAR



3 BEŞEVLER MH. BAŞARI SK, BOZTEPE SK, BAYIR SK, NİLÜFER SK, AFACAN SK, BEYAZIT SK, GÜVEN SK, BAMBU SK, GÜVERCİN SK, İZMİRYOLU CD, BİLGİNLER CD ARASINDA KALAN SOKAKLAR



4 CUMHURİYET MH. FSM BULVARI İLE GAZİ CD ARASINDA KALAN SOKAKLAR



5 ÇAMLICA MH. TAMAMI



6 DEMİRCİ MH. KOŞUYOLU CD, SUNA SK, SAĞLIKOCAĞI SK ÜSTÜNDE KALAN SOKAKLAR



7 ESENTEPE MH. BAYTAR SK İLE F.S.M BULVARI ARASINDA KALAN SOKAKLAR



8 FETHİYE MH. DUYUM SK, FEDA SK, FİLECİ SK, HUZUR CD İLE F.S.M BULVARI ARASINDA KALAN SOKAKLAR



9 GÜMÜŞTEPE MH. TAMAMI



10 İHSANİYE MH. DEĞİRMEN SK, FATİH CD, TURAN SK, TUNA CD, ARASINDA KALAN SOKAKLARIN DIŞINDA KALAN TÜM SOKAKLAR



11 KARAMAN MH. KÜLTÜR CD, 2.DİLEK SK, KEMER CD, ARASINDA KALAN SOKAKLAR



12 KONAK MH. TAMAMI



13 KÜLTÜR MH. GÜMÜŞDERE CD, CAMİLİ SK, ÖMÜR SK, BERRAK SK, DERYA SK, ÇINAR SK VE ÇAMLICA SK ÜST KISIMLARINDA KALAN SOKAKLAR



14 ODUNLUK MH. KAZIMKARABEKİR CD İLE ATATÜRK KENT ORMANI ARASINDA KALAN SOKAKLAR



15 ÜÇEVLER MH. DİNÇ SK, ÖĞRETMEN CD, DİKMEN SK, DEVRAN SK, BAHRİYELİ SK, AKKUŞ SK, DİDİM SK, DESEN SK, DALGIÇ SK, SEVİNDİK SK, BAĞ SK, BAYRAK SK, DÜZCE SK, AKIN SK, FUAT SAKARYA SK ÜST KISIMLARINDA KALAN SOKAKLAR



16 ÇALI MH. TAMAMI



17 DUMLUPINAR MH. TAMAMI



18 GÖRÜKLE MH. ATATÜRK BULVARI, AKÇAY SOKAK, GÜL SOKAK, ATATÜRK CADDESİ, ÇEŞME CADDESİ, TÜTER CADDESİ, FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ, KONUR SOKAK, GEDİZ CADDESİ ARASINDA KALAN SOKAKLAR

19 KURTULUŞ MH TAMAMI



20 TAHTALI MH. TAMAMI



21 YAYLACIK MH. TAMAMI



22 BOSAB BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAMAMI



Mudanya İlçesi

1 ALTINTAŞ MH. TAMAMI



2 BADEMLİ MH. TAMAMI



3 BURGAZ MH. TAMAMI



4 ÇAĞRIŞAN MH. TAMAMI



5 EĞİTİM MH. TAMAMI

6 HALİTPAŞA MH. TAMAMI



7 HASANBEY MH. TAMAMI



8 HASKÖY MH. TAMAMI



9 KUMYAKA MH. TAMAMI



10 MÜTARAKE MH. TAMAMI



11 ÖMERBEY MH. TAMAMI



12 SİTELER MH. TAMAMI



13 ŞÜKRÜÇAVUŞ MH. TAMAMI



14 YALI MH. TAMAMI



15 YENİ MH. TAMAMI