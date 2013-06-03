Bursa'da 20 yıllık cinayet çözüldü

Bursa'da yaklaşık 20 yıl önce işlenen taksici cinayeti, zaman aşımına uğramasına 5 ay kala aydınlatıldı. Olayın 4 şüphelisi, 7 ilde yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Şüpheliler, polise, "20 yıldır her gün mahkumduk" dedi.



12 Ekim 1993'te, 37 yaşındaki iki çocuk babası Eyüp Şahin'in 16 D 0494 plakalı taksisine müşteri olarak binen 4 kişi, Demirtaş Barajı yakınında onu gasbetmek istedi.

Şahin'in, "Param yok" demesi üzerine silahla kafasına ateş ederek öldüren zanlılar, cesedi baraja attıktan sonra aynı taksiyle Bursa'dan ayrıldı.

Taksi, olaydan birkaç gün sonra Çanakkale’de terk edilmiş bulundu ve jandarma bölgesinde işlenen cinayet, "faili meçhul" diye kayıtlara geçti.

Bursa Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya'nın, "Bursa'da hiçbir faili meçhul cinayet kalmayacak" talimatı doğrultusunda geçen aylarda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda özel ekip oluşturuldu.

Ekip ilk olarak dosyası zaman aşımından bu yıl Ekim ayında kapanacak Eyüp Şahin cinayetini ele aldı. Robot resimler, 1993'te gazetelerde verilen haberler ve tanık ifadelerini tek tek inceleyen ekip, Şahin'in ailesiyle de görüştü.

Zanlıların robot resimlerini yaklaşık 20 bin fotoğrafla karşılaştıran ekipler, R.A'yı (41), İstanbul Tuzla'daki evinde gözaltına aldı. Onun ifadeleri doğrultusunda Bursa, Yalova, İstanbul, İzmir, Sakarya, Kocaeli ve Amasya illerinde yapılan çalışmalar sonucu katil zanlısı M.A. (45), bu kişiyi azmettiren ve silahın sahibi olduğu belirlenen H.İ.T. (49) ile G.A. da yakalandı.



'20 yıldır her gün mahkûmduk'



Şüphelilerin, polise, "20 yıldır her gün gelmenizi bekliyorduk. Geldiğinizde nedenini biliyorduk. Zaten 20 yıldır her gün mahkumduk" dediği ifade edildi.

Olayda kullanılan silahın, cinayetten kısa süre sonra bir arama sırasında ele geçtiği ancak o günün teknik koşullarının yetersizliği nedeniyle cinayetle ilgisinin kurulamadığı öğrenildi.

Zanlılar, sorgularının ardından mahkemeye sevk edilecek.



'Adalet yerini bulacak'



Babası öldürüldüğünde 9 yaşında olan Eyüp Şahin'in kızı Meryem Çinko (29), katil zanlılarının yakalandığını öğrenince Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

Çinko, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, duruma çok şaşırdığını ifade etti. Aradan geçen 20 yıla rağmen polisin hala bu davayla ilgilenmesinin, acılarını biraz olsun hafiflettiğini söyleyen Çinko, şöyle konuştu:

"Allah bin kere razı olsun. Babasını 20 yıl önce kaybeden bir çocuğun yıllar sonra alabileceği en güzel haber. O zaman çocuk olduğum için detayları çok bilmiyorum. Taşlar yerine oturmuş. Biz bu olay bir yerlerde saklı zannediyorduk ancak bir gün ortaya çıkacağına inanıyorduk. İlgilenenlerden Allah razı olsun. Adalet yerini bulacak."