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Bursa'da 2 kişiyi bıçakladı, Kilis'te yakalandı

Muammer İRTEM/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki mermer ocağında birlikte çalıştığı 2 arkadaşını bıçakla yaralayan Suriyeli M

18 Aralık 2018 13:25

Muammer İRTEM/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhangazi ilçesindeki mermer ocağında birlikte çalıştığı 2 arkadaşını bıçakla yaralayan Suriyeli M.A., jandarma ekipleri tarafından sınırda yakalandı. Kilis\'ten Suriye\'ye geçmek isterken yakalanan şüpheli, tutuklandı.
Olay, Gedelek Mahallesi\'nde faaliyet gösteren mermer ocağında meydana geldi. Mermer ocağında çalışan Suriye uyruklu M.A., iş arkadaşları Suriye uyruklu A.S. ve A.E.’yi bıçakladı. A.S. ve A.E. ağır yaralanırken, M.A. kaçtı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de saldırgan M.A.\'yı Kilis’ten Suriye\'ye kaçmak isterken yakaladı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

 

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