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Bursa'da 2 katlı tarihi ahşap bina yandı, ev sahibine ulaşılamadı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde 2 katlı tarihi ahşap bina, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında küle dönerken, binada 1 kişinin olabileceği iddia edildi

29 Aralık 2017 11:31

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Mudanya ilçesinde 2 katlı tarihi ahşap bina, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında küle dönerken, binada 1 kişinin olabileceği iddia edildi.
Yangın, saat 01.00 sıralarında Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi Par Caddesi\'nde bulunan 2 katlı tarihi ahşap binada başladı. 72 yaşındaki İbrahim Samast’a ait ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler binayı tamamen sararken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 7 araç ile yangına müdahale ederek çevre evlere sıçramasını önledi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, bina enkaz haline geldi.
EV SAHİBİNDEN HABER ALINAMIYOR
İbrahim Samast’ın İstanbul’da oturduğu ara sıra Mudanya’ya gelerek bu evde kaldığı ifade edilirken akşam saatlerinde yakınlarına Mudanya’ya geldiğini ve “Belediyede işlerim var bu akşam burada kalacağım” dediği belirtildi. Daha sonra Samast’tan haber alamayan yakınları, yaşlı adamın yanan binanın içinde olabileceği üzerinde duruyor.

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